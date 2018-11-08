Machin: “Penaltı kaçırmaları bizim işimize geldi”

Karşı takım da çok iyi oynadı. İkinci yarıdaki performansları kayda değerdi” dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Sevilla, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor'u son dakikalarda penaltıdan bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, “İlk yarı harika başladık. Dışarıda oynanan oyun için mükemmel diyebilirim. İkinci yarı düşüşe geçtik. Enerjimiz ve oyun yoğunluğu karşı tarafa geçti. Bunu gören karşı takım pozisyonlar buldu. Rakibin ilk golünden sonra bir kırılma oldu. İkinci golden sonra bunu tamamen lehine geçirdiler. Penaltı kaçırmaları bizim işimize geldi. Bir eksik oynadık ama bu oyunu aslında çok da değiştirmedi. 2-2'den sonra ilk anlarda gösterdiğimiz performansı çok eleştirebilirim ancak daha sonraki takındıkları tavır maçın devamında çok farklı oldu. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Skoru korumak benim için önemliydi. Karşı takım da çok iyi oynadı. İkinci yarıdaki performansları kayda değerdi. Avrupa maçlarında böyle geri dönüşler, düşüşler olabileceğini düşünüyorum. Böyle şeylere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Önümüzde grup maçlar var. Bizim açımızdan iyi bir sınav oldu” dedi.

Oyuncuların performansıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Machin, “Maçlardan sonra böyle sorular çok geliyor. Sizlerin de çok sevdiği sorular biliyorum ama bugün böyle bir konuda bir şey söylemeyeceğim. Çocukların hepsi ellerinde geleni yaptı. Sadece takım olarak bazı yerlerde kopuşlar oldu. Bu kopuşları da iyi değerlendirmeyi başardılar. Maçı sonuna kadar konsantrelerini korudular. Böyle bir skor almışken oyuncularımı eleştirmeyi doğru bulmuyorum” diye konuştu.