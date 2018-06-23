sıra Milletvekili adayı Murat Baybatur ile gerçekleştirdi. Kent Park’ta bulunan Kanyon Cafe’de düzenlenen programda konuşan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, partilerin makro ve mikro projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MAGİDER tarafından düzenlenen programa katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Baybatur, 24 Haziranla birlikte Türkiye’nin yeni hükümet sistemiyle tanışacağını söyledi. Baybatur, 24 Haziran seçimlerinin ülkeye, Manisa’ya hayırlar getirmesini temenni etti. Baybatur, “24 Haziran’da inşallah istikrarlı bir hükümet, tek başına bir iktidar oluştuktan sonra ben inanıyorum ki hem dolardaki, hem ekonomide ki raylar, bazı dengesizlikler yerine oturacaktır” dedi.