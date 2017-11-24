Manisa’da 369. kısa dönem erler yemin etti

Manisa’da temel eğitimlerini 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda tamamlayan 681 er düzenlenen törenle yemin etti. 369. kısa dönem erler için düzenlenen yemin töreninde eğitim boyunca başarılı olan 16 askere başarı belgeleri, askerliğini Manisa’da yapan 6 dede ve babaya da çocuklarıyla birlikte ödül verildi. Yemin töreninde konuşan Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askerlere ve alilerine seslenerek, “Türk sancağı gölgesinde içilen bu anda tüm şehitlerimizin şahitlik ettiğine inanıyoruz. Silahlı Kuvvetlerin saflarına katılan ataları, babaları gibi kahraman Mehmetçiklerim milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna hayatını feda edeceğine yemin ettiniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan, daha önemlisi bağrından çıktığı Türk milletinin ona olan sevgisinden, güveninden almaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından yeminlerini eden askerler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaparken, askerlere aileleri de alkış tutarak ve Türk bayrağı sallayarak eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı aileler gözyaşlarını tutamazken, çocuklarıyla selfie yaptı.

Tören sonrasında ise askerler ve aileleri Tugay Komutanlığındaki yemekte ağırlandı. Yemekte ailelere Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Tugay Komutanı Albay Güven Dere de eşlik etti.

Yemin törenine Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve bin 730 asker yakını katıldı.