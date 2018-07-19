Manisa’da ’Amatör Denizci Belgesi’ne yoğun ilgi

Bu kapsamda Manisa’da düzenlenen seminerde konuşan Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Eğitmeni Ümit Organ, “Amacımız, bilinçsiz ve kontrolsüz tekne kullanımının önüne geçmek” dedi.

Yaz ayları olması sebebiyle son dönemde denizlerde tekne kullananların sayısının artması ’Amatör Denizci Belgesi’nin önemini gündeme getirdi. Manisalıların yaz aylarında sahil kenarlarına akın ettiğini ve Manisa’da çok sayıda kişinin tekne sahibi olmasına rağmen bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade eden Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Eğitmeni Ümit Organ, denizlerde belgesiz tekne kullananların yapılan kontrollerde 3 bin 454 TL cezai işleme maruz kaldığını söyledi. Manisa’da bununla ilgili bir platform oluşturduklarını dile getiren Organ, “Bu kapsamda Manisa Genç İş Adamları Derneği Eğitim Salonu’nda seminerler vermeye başladık. Seminerlerimize gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Amacımız denizlerde bilinçsiz tekne kullanımı ve yaşanacak olası kazaların önüne geçmek” şeklinde konuştu.

Amatör Denizcilik Belgesi’nin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bilgilerde veren Organ, “Belgeyi alacak olan vatandaşlarımız bu belge ile ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan boyu 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan tekneleri kullanabilir” dedi.

Amatör Denizcilik Belgesi’nin nasıl alınacağına ve kimlerin başvurabileceğiyle ilgili de konuşan Organ, “TC Vatandaşı olan, 14 yaşını tamamlamış her birey bu belgeyi almak için başvurabilir. Ancak 18 yaşından küçüklerin velilerinden izin alması şartı var" ifadelerini kullandı.

Amatör Denizcilik Belgesi’ni almak isteyen vatandaşların belirlenen tarihlerde düzenlenen sınava girmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Eğitmeni Ümit Organ, “Sınava girenlerden seyir, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku, tekne motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soruyu cevaplamaları isteniyor. Sınav başarı notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir” dedi.