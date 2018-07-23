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23 Temmuz 2018 18:00

Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm çam ormanı zarar gördü.

Manisa’da orman yangını

23 Temmuz 2018 18:00


Yangın, Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanın yanında bulunan kırsalda henüz nedeni belirlenemeyen ot yangını çam ağaçlarına sıçrayınca yangın büyüdü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Şefliğine ait 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 4 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında 50 dönümlük çam ormanı zarar gördü.


Yangını ilk gören mahalle sakinlerinden Aydoğan Mersinli, "Ormanın tepesinde başladı. Önce toz gibi bir kara bulut gördüm. Sonra oradan aşağıya benim evin oraya gelesiye kadar 2 dakika sürdü. İtfaiyeye haber verdim. Yukarıdan söndürme çalışması başladı. Bizim evin sınırlarında kaldı. Sınırla çizilmiş gibi tel örgünün kenarında kaldı" dedi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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