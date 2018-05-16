Manisa’da Perşembe Pazarı sorunu

Manisa’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) sunulan Perşembe Pazarının yeriyle ilgili halen karar alınmamasına tepki gösteren Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, basın açıklaması düzenledi. Barbaros Mahallesi’nde bulunan Cider fabrikasının olduğu alanın yanını kabul etmeyen pazarcılar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne yeni yer talebinde bulundu. Ancak yeni yer taleplerine bekledikleri kararı bulamadıklarını söyleyen Şener, 15 gün önce 3 yeri talep ettiklerini, ancak UKOME’nin bugün yaptığı toplantıda bu yerler için inceleme kararını yeni aldığını duyurdu. Şener 15 gündür bu yerlerde neden yerinde inceleme yapılmadığını sorup, esnafın oyalandığını öne sürdü.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’den konuyla ilgili yardım talebinde bulunduklarını sözlerine ekleyen Şener, “Valimizden bu konuda yardım talep ettik. Devlet büyüğü olarak iki belediyeyi bir araya getirip bu sorunun aşılmasında nasıl bir yol izleriz diyerek bize yakınlık göstermediler. Taşınacak yerin kaldırılmadan ayarlanması gerekirdi. Ama maalesef biz sözümüzü dinletemedik. Önce Kumludere dendi, ardından Öğretmenler Evi arkası söylendi. Sonra Valilik Öğretmenler Evi arkasını veto etti. Bizler ortada kalmış olduk. 15 gündür UKOME komisyon kararı almadı. Esnafımız hep büyüklerine saygı duydu. Bu saygıyı görmezden geldiler. 15 gün evvel gelen yazıdaki yerleri inceleselerdi, kararı alsalardı olmaz mıydı? Ben buradan sesleniyorum. Bundan sonra yaşanacak olaylardan Pazarcılar Odası, pazarcı esnafı sorumluluk almayacak. Biz ayaklarına kadar eğildik, ayaklarına kadar eğildik. Beni isterlerse içeri atsınlar, meydanda idam etsinler. Ama maalesef kimse bizi dinlemedi. Komisyon istese 5 dakikada inceleme yapar, görevini yerine getirir” diye konuştu.

Eski bir yağ fabrikasının bulunduğu alanın yağmurlu havalarda su altında kaldığını sözlerine ekleyen Şener, tren yolunun da burada sıkıntı oluşturduğunu ve vatandaşın bu alana alışverişe gelmeyeceğini söyledi.

Manisa Valiliğinden komisyonu bir an önce toplamasını talep eden Şener, “Valimiz buradan sesimi duysun. O komisyonu bugün toplayıp emri talimatı verecek. O komisyonun toplanıp yarın karar alması lazım. Bizi bu kadar ezmeye kimsenin hakkı yok. Bundan sonra yaşanacak sıkıntıları Allah’a havale ediyorum. Bundan sonra sorumluluk bizim değildir. Biz saygımızı yitirmedik, bize saygısını yitirenler düşünsün. Sesimizi duysunlar, yolun üstünde 3 yerden birini kabul etsinler” diye konuştu.