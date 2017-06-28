Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, E-96 karayolu Durasıllı Mahallesi cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hüseyin Sümer’e, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Ensar Ç. yönetimindeki 06 TRE 08 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Sümer’in cansız bedeni ise Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sümer’in Durasıllı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.