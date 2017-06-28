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28 Haziran 2017 22:15

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

28 Haziran 2017 22:15


Kaza, E-96 karayolu Durasıllı Mahallesi cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hüseyin Sümer’e, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Ensar Ç. yönetimindeki 06 TRE 08 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sonrası otomobil sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Sümer’in cansız bedeni ise Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sümer’in Durasıllı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.




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