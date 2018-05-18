Park ettiği aracının dört lastiği kesildi

Cumhuriyet Mahallesi Gönül Sokak ve Barbaros Sokak kesişiminde 45 TF 891 plakalı otomobilini park eden ve arkadaşına ziyarete giden Safiye Çevikbaş, döndüğünde otomobilinin dört lastiğinin de kesilmiş olduğunu gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren Çevikbaş, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek otomobiline zarar veren kişinin bulunmasını istedi. Otomobiline zarar veren kişiler hakkında şikâyetçi olduğunu da belirten Çevikbaş, şüphelendiği kişiler olduğunu ve bunları da polis ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı.