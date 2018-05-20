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20 Mayıs 2018 15:48

Salihli Belediyespor genç yetenekleri arıyor

Salihli Belediyespor, gençlere sporu sevdirmek ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla voleybol branşında alt yapı seçmeleri düzenliyor.

Salihli Belediyespor genç yetenekleri arıyor

20 Mayıs 2018 15:48


Salihli Belediyespor tarafından düzenlenen altyapı seçmelerinin bugün ve yarın gerçekleştirileceği bildirildi. Yetenekleriyle ön plana çıkan başarılı sporcuların ise Salihli Belediyespor Voleybol Alt Yapı Antrenörleri gözetiminde eğitimlerini sürdürecekleri belirtildi.Seçmelere katılarak öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, öğrencilere başarı, antrenörlere de kolaylıklar diledi.


Salihli Belediyesi Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen seçmelere, Başkan Zeki Kayda başta olmak üzere, Voleybol A Takımı Başantrenörü Kürşad Çetin, Yardımcı Antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu ve Burak Girişgün, Alt Yapı Antrenörleri Kadriye Ateş, Mutlu Kılıç, Nigar Koç, Hüseyin Kurt, Hasan Gören, öğrenciler ve veliler katıldı.




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