Salihli’de Kurşunlu şiir akşamları yapıldı

Şiir akşamlarında konuşan Şair ve Yazar Gündüz Aydın, Salihli’nin şiir konusunda marka olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Salihlimiz kültür ve sanat çalışmaları ile ismini dünyaya duyuruyor. Bu amaçla Kurşunlu Kaplıcalarımızı ve Kurşunlu Vadisini bir marka yapmak için başlattığımız ’Kurşunlu Şiir Akşamları’nı gelecek yıllarda devam ettirmek istiyoruz. Yeşillikler içinde, vadinin serinliğinde şairlerimizin şiirlerini ve ozanlarımızın eserlerini dinleyeceğiz. Bu programımıza katılan şair ve ozan arkadaşlarıma, sponsorlarımıza ve şiir sever Salihli halkına teşekkür ediyorum."

Şiir ve edebiyatın önemine vurgu yapan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise, “Şiirin gücü ile burada toplandık. Bu programa katılan destek veren herkese ben de Salihli Belediyesi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Programda 50 yılı aşkın bir süredir Türk Edebiyatına verdiği eserler ve katkılardan dolayı Abdülkadir Güler’e ve yine Türk Kültür ve Sanatına yaptığı katkılardan dolayı İstanbul-Yedi Sanat Derneği’ne birer plaket verildi.