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24 Kasım 2017 17:06

Salihli’de Öğretmenler Günü kutlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerle kutlandı.

Salihli’de Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2017 17:06


Salihli’de ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başlarken, ikinci program ise Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek yaptı. “Gelişimin ve ilerlemenin önündeki en büyük engel cehalettir” diyen Dilek “Sizler, milli davamızın yılmaz, yorulmaz, usanmaz davacılarısınız. Sizler, cahilin değil, cehaletin düşmanı, ilim ve irfan ordusunun rütbesi, eğitimin temel taşı, çocukların can yoldaşı, bilimin sunucusu, mukaddes adına tüm değerlerin koruyucusu, peygamber mesleğinin icracılarısınız. Eğitim sistemimizin asli unsuru sizlersiniz. Sorumluluğu büyük ve başka hiçbir meslekle kıyaslanmayacak kadar kutsal bir mesleğe sahipsiniz. Sizler bir medeniyeti, bir kültürü inşa eden nesiller yetiştirmektesiniz. Öğretmen bir eğitimci, bir rehber bir mimar bir sanatkardır. Rehberliğinizle sadece öğrencilerimize değil bu ülkenin geleceğine de şekil veriyorsunuz” dedi.


Dilek’in konuşmasının ardından Altınordu Ortaokulu’ndan Nurcan Koç, stajyer öğretmenler adına, Zeki Yarıcı ise emekli öğretmenler adına bir konuşma yaptı.


Program stajyerliği kalkan öğretmenlerin yemin töreni, ‘Öğretmen’ adlı şiirin okunması, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesi, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın sesinden hazırlanan video, Müzik öğretmeni Emre Bayram yönetiminde müzik dinletisi ile sonra erdi.


Programa Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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