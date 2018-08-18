Salihli’de prestij caddesi bitmek üzere

Yağmursuyu ve doğalgaz alt yapısının tamamlanmasının ardından, peyzaj ve üst yapı çalışmalarının başladığı caddenin kaldırım ve yolları yenilenerek dekoratif aydınlatma sistemiyle Kurudere - Menderes Caddesi kesişim noktasına kadar ışıklandırıldı. Özellikle cadde üzerindeki esnaflar olmak üzere, caddeyi yoğun olarak kullanan vatandaşlar çalışmalara tam not verdi.

Salihli’de prestije dönüştürülen caddelerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Salihli’de yoğun olarak kullanılan caddelerimizden olan Atatürk Caddesinde başlattığımız prestij çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Kurudere-Avar Prestij Caddesine kadar olan kısımda alt yapı çalışmaları ve üst yapı çalışmaları tamamlandı, çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları da en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Atatürk Caddemiz cep otoparkları, yenilenen kaldırımları, yolu ve son olarak ışıklandırması ile prestij caddesi adına yakışır modern bir görünüme kavuşacak. Atatürk Prestij Caddesi Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.