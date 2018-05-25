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25 Mayıs 2018 10:42

Salihli’deki mezarlar bayrama hazırlanıyor

İl genelindeki mezarlıkların temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması adına çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Salihli’deki programını da hızlandırdı.

Salihli’deki mezarlar bayrama hazırlanıyor

25 Mayıs 2018 10:42


Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde tescilli 2 bin, tescilsiz olanlarla birlikte toplamda 4 binin üzerindeki mezarlıkların şartlarını iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda yaklaşan Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince, ot biçme, ağaç budama, ilaçlama gibi uygulamalar yapılıyor. Bu kapsamda Salihli ilçesinde de temizlik çalışmaları hız kazandı. Vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha temiz ve düzenli bir ortamda ziyaret etmeleri için ekiplerin titizlikle çalıştığını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, “İl genelinde olduğu gibi Salihli ilçemizde de iş başındayız. Gerek mezarlıklarımıza tabela asımı, gerek mezarlık girişlerinde yol ve kaldırım düzenlemeleri ve boyamaları, mezarlıkların içinde yabani otların temizlenmesi, ağaçların budanması, şehitliklerimizde yıpranan bayrakların yenilenmesi gibi işleri yapıyoruz. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla vakit kaybetmeden sahada ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirmenin çabası içerisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.




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