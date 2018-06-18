Şamar’a içme suyu, Selvilitepe’ye kanalizasyon

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Şamar Mahallesi’nde açtığı yeni içme suyu sondajı için terfi hattı çalışmasını tamamlarken, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi’nde altyapı ihtiyacını gidermek için 2 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattı döşedi.

Şamar Mahallesi, yeterli içme suyuna kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Şamar Mahallesi’nde açtığı yeni içme suyu sondajının terfi hattını da döşedi. Sondaj devreye alındığında 700 metrelik hat sayesinde mahalleye yeterli ve daha sağlıklı içme suyu temin edilecek.

Yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirten Şamar Mahalle Muhtarı Mehmet Kara, “Sondajımızın terfi hattı MASKİ ekiplerince yapıldı. Şimdi de sondajımızın yer altından geçecek olan elektrik hatları döşenecek. İnşallah en kısa sürede sondajımızı kullanacağız. Bu hizmetlerin mahallemize yapılıyor olmasından çok memnunum. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun olmak üzere emeği geçen MASKİ ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Selvilitepe’ye 2 buçuk kilometre kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu’nda 2 buçuk kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına imza atıldı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen hat çalışmasının tamamlanması ile daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim alanının uzun yıllardır yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırıldı.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, mahallelerinde yıllardır bekledikleri çalışmanın yapıldığını belirterek, “Çalışmalardan çok memnunuz. Allah razı olsun. Yılların çözülmedik problemiydi. O sıkıntıdan kurtardılar bizi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.