Saruhanlı’da ’Duman’ operasyonu

Türkiye genelinde başlatılan ’Duman’ operasyonu kapsamında Saruhanlı’da Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 3 iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda A.D. ve G.D.’ ye ait 2 iş yerinde toplam 203 kilo tütün ve 33 bin 340 adet doldurulmuş sigara ele geçirdi. Kaçak tütün ve makaron olarak da bilinen doldurulmuş sigara bulunan 2 iş yeri sahibine toplam 11 bin 418 lira idari para cezası kesilirken, bir iş yerinin de ruhsatsız olduğu belirlendi.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.