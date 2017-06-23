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23 Haziran 2017 17:22

Saruhanlı’da ’Duman’ operasyonu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirilen ’Duman’ operasyonunda toplam 203 kilo tütün ve 33 bin 340 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Saruhanlı’da ’Duman’ operasyonu

23 Haziran 2017 17:22


Türkiye genelinde başlatılan ’Duman’ operasyonu kapsamında Saruhanlı’da Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 3 iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda A.D. ve G.D.’ ye ait 2 iş yerinde toplam 203 kilo tütün ve 33 bin 340 adet doldurulmuş sigara ele geçirdi. Kaçak tütün ve makaron olarak da bilinen doldurulmuş sigara bulunan 2 iş yeri sahibine toplam 11 bin 418 lira idari para cezası kesilirken, bir iş yerinin de ruhsatsız olduğu belirlendi.


Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.




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