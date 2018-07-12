Şehzadeler’de borçlar yeniden yapılandırılıyor

Yapılandırma başvuruları için son günün 31 Temmuz 2018 olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyemize vergi borcu olan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, Maliye Bakanlığı’nın vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin 7143 sayılı kanun gereğince, vergi borcu olan vatandaşların başvurularını almaya başladı. Vadesi 31 Mart 2018 tarihinden önce olup, bu tarihten önceki dönemlere ait alacaklar için yapılandırma uygulanacak. 7143 sayılı kanun ile Şehzadeler Belediyesi’ne borcu olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kanun kapsamına giren, 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında vergi, resim ve harçlar, emlak vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ecri misil gelirleri, belediye meclis kararıyla tespit edilen ücretler, işgaliye ücreti, imar ile ilgili harçlar ve kira alacakları yapılandırılabilecek. Yapılandırma başvurusu yapan vatandaşlarımızdan peşin ödemek isteyenler 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödemelerini yapabilirler. Taksitle ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız ise ilk iki taksitinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla ilk taksit ödemelerini 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapmaları gerekir. Sonraki taksitleri ise birer ay atlatmak suretiyle takip eden ay içerisinde ödeme yapmaları gerekmektedir. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler” dedi.