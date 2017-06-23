Soma’da Zabıtadan Ramazan denetimi

Ramazan Bayramı öncesi fırın, pastane, imalathaneler ile üretim ve satış yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak gramaj, genel hijyen kuralları ve ruhsat yönünden incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetimler esnasında büyük ölçüde olumsuzluklara rastlanmadığı bildirildi. Ekipler görülen bazı eksiklikler için uyarılar yaparken esnaflara gösterdiği titizlik için de teşekkür etti.

Zabıta Müdürü Ramazan Çelik, "Bayram tatili süresince belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkımızın rahat ve huzurlu bir şekilde bayram tatilini geçirmeleri için çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecek." dedi. Çelik, vatandaşların tatil süresince belediye hizmetleri açısından olumsuz bir durumla karşılaştıklarında sabah 08.00-akşam 24.00 saatleri arasında görevli olarak çalışacak zabıta ekiplerine şikayetlerini 153 Alo Zabıta hattından ve 6132416 - 0533 962 9257 nolu telefonlara bildirmelerini istedi.