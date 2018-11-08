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UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 2 - Sevilla: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla’ya 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Akhisarspor atağında Kadir'in pasıyla orta saha yakınlarında topu önüne alan Manu, sol kanattan hızla ceza sahası içerisine girerek, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2


56. dakikada Güray'ın uzun pasında topu önüne alan Manu, ceza sahası içerisinde Gomez tarafından faulle durduruldu. Hakem Benoit Millot, penaltı kararı verirken, Gomez ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.


57. dakikada penaltı atışını kullanan Güray'ın vuruşunda kaleci Vaclik'in parmaklarının ucuna değen top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.


60. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Barbosa'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.


78. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa sağ altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2


86. dakikada Sevilla atağında ceza sahası içerisinde Lopes'in Vazguez'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.


87. dakikada Banega'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Benoit Millot , Julien Pacelli , Bertrand Jouannaud


Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner (Kadir dk. 46), Güray, Eray (Onur dk. 72), Aykut, Sissoko, Barbosa (Bilal dk. 88 ?), Josue, Manu


Yedekler: Fatih, Onurcan


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Sevilla: Vaclik, Gomez, Amadou, Gnagnon, Vazquez, Banega, Vidal, Escudero, Promes (Carriço dk. 87 ?), Nolito (Mesa dk. 64), Muriel (Sarabia dk. 74)


Yedekler: Soriano, Navas, Lasso, Guilherme


Teknik Direktör: Pablo Machin


Goller: Nolito (dk. 12), Muriel (dk. 38), Banega (dk.87 pen.) (Sevilla), Manu (dk. 52), Onur (dk.78) (Akhisarspor)


Kırmızı kart: Gomez (dk. 56) (Sevilla)


Sarı kartlar: Güray, Josue (Akhisarspor), Vazquez, Promes (Sevilla)

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