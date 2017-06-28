Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 15:35

Vali Güvençer valilik personeliyle bayramlaştı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde Valilik personelini görev yaptıkları birimlerde ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Güvençer valilik personeliyle bayramlaştı

28 Haziran 2017 15:35


Manisa Valiliği diğer kurumlar gibi bayramlaşmayı bayram öncesi yapmak yerine bayram sonrası ilk mesai gününde yapmayı tercih etti. Sabah ilk olarak valilik birimlerini tek tek dolaşarak tüm personelin Ramazan Bayramını kutlayan Vali Güvençer, bürolara yaptığı ziyarette personel ile bir süre sohbet ederek hatırlarını sordu. Oldukça samimi geçen bayramlaşmalarda Vali Güvençer, personele daha nice bayramlar temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.


Valilik personeli de Vali Güvençer’e kendilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlamasından dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!