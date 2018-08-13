Yunuskent’te yaşam başladı

Etap anahtar teslimleriyle birlikte Akgedik’te yaşam başladı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hayata geçen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi kapsamında anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, evlerine yerleşmeye başladı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürütülen projenin bin 101 konuttan oluşan ilk etabında, anahtarlarını teslim alan iş yeri sahipleri de dükkanlarını açmaya başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, anahtarlarını teslim alarak evlerine yerleşen Remziye ve Ozan Tay çiftine konuk oldu. Başkan Çerçi, Tay çiftini ziyaret ederek kahve içti. Ziyarette aile üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederek evlerine kavuşmanın verdiği mutluluğu dile getirdi. Başkan Çerçi’ye ev ziyaretinde Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş da eşlik etti. Başkan Çerçi ziyarette Tay ailesine hat sanatının güzel bir örneği olan ‘Sevelim Sevilelim’ temalı tablo hediye etti.

Başkan Çerçi, Akgedik Yunuskent ziyareti esnasında Kadir ve Gülizar Şimşek çifti ile Emrah ve Sevgi Esen çiftine de evlerinin anahtarlarını teslim etti. Evlerine kavuşan çiftleri kutlayan Başkan Çerçi, yeni evlerinde mutluluklar diledi. Anahtarlarını alan aileler ise Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Başkan Çerçi, ayrıca Yunuskent’te bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ile sohbet edip hayırlı kazançlar diledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nde yaşamın başladığını vurgulayarak; “Bin 101 konuttan oluşan 1. Etap projemiz kapsamında hak sahiplerimiz evlerine yerleşmeye başladı. Bizler de bugün anahtarlarını alan Remziye ve Ozan Tay çiftinin davetini kırmayıp evlerine misafir olduk. Bu kıymetli ailemizin yeni yuvasında ikram ettikleri kahvemizi içtik. Ayrıca iş yerlerini açan esnafımızı ziyaret ettik. Burada yaşam başladı. İnsanlarımızın yıllardır bekledikleri konut sorununa çözüm getirmek ve hemşehrilerimizin mutluluğuna ortak olmak bizler için gurur verici. 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projemizin diğer etapları da devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi; vatandaşlarımızın mutlu olduğu müreffeh bir şehir oluşturabilmek için tüm ekibimiz ile beraber gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Manisa, daha güzel bir Yunusemre için” dedi.