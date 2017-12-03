Görme engelli öğrencinin azmi

Midyat ilçesi Fatih Ortaokulunda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencisi görme engelli Hilal Altunkaya, azmiyle öğretmenlerini takdirini topluyor. 2015’te Türkiye genelinde yapılan kompozisyon yarışmasında ikinci olan ve öğretmen olmak isteyen Altunkaya, engelli vatandaşlara hayata küsmemeleri çağrısında bulundu. Engelli olmasına rağmen okula gidip gelirken zorluk çekmediğini anlatan Altunkaya, “Sabah arkadaşlarımla beraber geliyoruz, akşamları da genellikle ailem beni alıyor. Görmemek okumaya engel değil. Çünkü şu anda görme engelliler için her türlü imkan sağlanıyor. Biz kitap ve herhangi bir yazıyı kendi alfabemizle okuyabiliyoruz. Hocalarım da yardımcı oluyorlar. Her konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Öğretmen olmak istiyorum ve engellilere hayata küsmeyip okumalarını öneriyorum. Ellerinden geleni yapsınlar ve inansınlar, böylelikle başaramayacakları şey yok” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nevzat Dursun, Altunkaya’yı tüm öğrencilere örnek olarak gösterdiklerini belirterek, “Çok çalışkan, Sınavda 100 puan alan 3-4 öğrencim var, bunlardan biri de Altunkaya. Sınavda, biz soruları okuyoruz, o cevabı söylüyor ve biz işaretliyoruz” diye konuştu.