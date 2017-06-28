Mardin’de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 22 Haziran’da Nusaybin istikametinden gelen araçlara yönelik uygulama yapıldığı sırada durumundan şüphelenilen bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, araçta yapılan aramada, muhtelif markalarda 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirilerek, gözaltına alınan bir şahsın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.