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23 Haziran 2017 14:46

Mardin’de bayram yoğunluğu

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Mardin’de vatandaşlar, bayram alışverişini akşam saatlerine bırakıyor.

Mardin’de bayram yoğunluğu

23 Haziran 2017 14:46

Kentte, iftar ile sahur saatleri arasında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.


Tarihi Mardin Çarşısı esnafından Musa Akdeniz, bayram nedeniyle satışların arttığını belirterek, “Bu bayramda en çok şeker satışları artar. Havalar fazla sıcak olduğu için vatandaş çikolata yerine lokum ve diğer


çeşitleri tercih ediyor. Çikolata alacaklar akşam saatlerini bekliyor. Vatandaşlarımız bayram alışverişlerini daima son günlere bırakmayı tercih ediyor” dedi.


Esnaf İsa Gümüş ise, iş yerlerinin sabah saatlerine kadar açık olduğunu belirterek, “Amacımız Mardin halkına en iyi hizmeti vermek” diye konuştu.




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