Mardin’de engelliler dertli

Engelliler etkinlik nedeni ile mutlu olduklarını ifade ederken yılda bir kez hatırlanmak ve sadece sosyal medyada fotoğraf çektirmek için engellilerin kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortaklaşa Mardin’de bir otelde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirdi. Programına katılan engelli aileleri ve engelli vatandaşlar Mardin’de engellilerin zor şartlar altında yaşadıklarını belirterek ulaşım, sağlık, iş alanında yaşadıkları zorlukların aşılması gerektiğini belirttiler.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programa Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin AK Partili Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz , Sosyal Politikalar ve Aile İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Doktor Mehtap Bingül, Basın İlan Şube Müdürü Adnan Günbegi, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve engelli yakınları ile engelli aileler katıldı.

“Engelsiz Mardin Projesi ile engelleri aşacağız”

Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, engellilerle çeşitli etkinliklerde bir araya geldiklerini belirterek engellilerin birçok alanda başarılara imza attığını, şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı’nın buna örnek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, engelli vatandaşların birçok sorununun hükümet tarafından ortadan kaldırıldığına işaret eden Mustafa Yaman, "Belediye bünyesinde 50 engelli bireyi çalıştırdık ve bu devam edecek. Hem belediye hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak düzenli bir şekilde bu kardeşlerimizin ev temizliğini ve özel bakımlarını yapıyoruz. Cuma günleri ibadethanelere engelli bireylerimizi götürüyoruz. Engelsiz Mardin Projesi’ni hayata geçirdik ve engellilere yönelik desteklerimiz sürecek” dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hükümet olarak engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek “ Engelli vatandaşların toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarına devam etmeleri, iş ve meslek edinmeleri, başta ulaşım ve rehabilitasyon olmak üzere bütün ihtiyaçlarının karşılanmasının herkesin vazifesi. Hükümet olarak dezavantajlı tüm grupların sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugünü bize tertipleyen Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür etti.

“Engellilere iş imkanı sunulmuyor ”

Engelli vatandaşlardan Abdulkadir Akalın, “Bizleri bugün buraya davet eden ve hatırlayan başta Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Ama bir gün değil her gün hatırlanmak istiyoruz” diyerek sitemini dile getirdi.

Engelli iki yakını bulunan Emine Abay, “Engeliler yılda bir defa hatırlanıyor. Engelli alanlarına araçlarına park ediyorlar. İş imkânı yok. Evde sağlığı çağırıyorlar geç geliyor. Yılda bir kez akıllara geliyoruz. Tekerlekli sandalye istiyoruz yok, iş istiyoruz yok” diye konuştu.

Engelli oğlu bulunan ve kendi de engelli olan Çetin Olgaç hastanede ve dışarıda bir çok zorluk yaşadıklarını ifade ederek “Bir gün değil, bir gün tek düşünülmemeli. Her zaman hatırlanmamız gerekli. Bunu dile getiriyoruz. Bizim vatandaşlarımız bize duyarlı değil. Her zorluk önümüze çıkıyor. Mardin Devlet Hastanesine oğlumu götürüyorum tekerlekli sandalye istiyoruz o yok. Evde bakım yok. Bakanlığa varana kadar şikayette bulunduk. İlgililerin gerekeni yapmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Engellileri resim çekmek için kullanmasınlar”

Engelli vatandaşlardan çok kurum üyelerinin programa katılmasına üzüldüklerini söyleyen Kızıltepe Engelliler Dernek Başkanı Türkan Yılmaz, “Bugünkü yapılan bu programda üzücü bir durumla paylaştık. Sivil toplum kuruluşlarından ziyade engellilerin daha çok olmasını isterdik” dedi ve “Etkinlik için teşekkür ederiz, ama yılda bir defa engellileri hatırlamak yetmiyor” diye sitem etti.

“5 yıldır iş arıyorum”

İŞKUR’dan sözleşmeli olarak işe girip sözleşme dolunca işsiz kalan ve 5 yıldır iş bulma sorunu yaşadığını söyleyen Aynur Vural, “İlkokul mezunuyum. Sayım Vali Bey’in yanına 2 kere gittim almadılar. Kaymakam Bey’e gittim. Almadılar. Engellileri sosyal medyada kullanıyorlar fotoğraf çekimde kullanıyor. 5 yıldır işsizim. İŞKUR’dan işe girdim, sözleşme bitti yine işsizim” diyerek yetkilerden destek beklediklerini kaydetti.