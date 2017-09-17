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17 Eylül 2017 10:43

MAÜ’nün Arapça eğitim programlarına büyük ilgi

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde yer alan, Suriye, Filistin, Yemen, Irak, Ürdün, Libya ve Uygur Türkleri gibi farklı ülkelerden öğrencilerin tamamen Arapça diliyle eğitim gördüğü bütün lisans programı kontenjanları doldu.

MAÜ’nün Arapça eğitim programlarına büyük ilgi

17 Eylül 2017 10:43


İşletme, tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve sosyoloji Arapça eğitim programlarına dünyanın farklı ülkelerinden yabancı uyruklu öğrencilerin çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Türkiye’de yer alan üniversiteler arasında Arapça eğitim programları ile ilgili olarak YÖK’ten onay alabilen iki üniversiten biri olduğunu söyledi. Arapça Eğitim Programlarına geçen yıl başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilere verilen yüksek eğitim kalitesinin doğal bir yansıması olarak, 2017-2018 akademi yılında YÖK tarafından Artuklu Üniversitesine tahsis edilen öğrenci kontenjanının yükseldiğini söyleyen Ağırakça, şunları kaydetti:


“Bu öğrencilerimiz gelecekte kendi ülkelerinde hem kamu bilincinin yükseltilmesi hem de bölgemiz için çok önemli görevler üstlenecekler. Sağladığımız kaliteli eğitim imkanları ve tecrübeyle, öğrencilerimiz hayat boyu hatırlayacakları ve gurur duyacakları şeyleri kendilerine katacaklardır. Nitekim her birini ülkemiz için Türkiye’nin birer Büyükelçisi olarak görüyoruz.”




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