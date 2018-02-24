Miroğlu’ndan Mardin’e eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi

Miroğlu, "Eğitim ve araştırma hastanesi Mardin ve bölge için Suriye’den tutun Irak’a kadar yeni bir inşa sürecinde bu hastane çok faydalı olacaktır" dedi.

AK Partili Orhan Miroğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Miroğlu Kürt meselesi üzerine yazdığı ’Yeni yüzyıl, Kürtler ve bağımsızlık’ kitabını imzalayarak gazetecilere hediye etti. Miroğlu, Mardin’in hareketli günler geçirdiğini ifade ederek bu hareketliliğin Mardin’e canlılık getirdiğini söyledi.

Mardin’e yeni 400 yataklı hastane

Mardin’de sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanılacağını belirten Miroğlu, "Mevcut devlet hastanemize 400 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Böylece 700 yataklı bir hastaneye ulaşacağız. Mardin için şehir hastanesi konusunu çok tartıştık ama sağlık bakanlığımızın yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde şehir hastanesinden ziyade Mardin’in bir eğitim ve araştırma hastanesine ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu görüşmeleri bizzat bakanımızla yaptık. Bu eğitim ve araştırma hastanesi Mardin ve bölge için Suriye’den tutun Irak’a kadar yeni bir inşa sürecinde bu hastane çok faydalı olacak" diye konuştu.

Mardin’in bütün ilçeleri için yeni projelerin olduğunu aktaran Miroğlu, 150 bin nüfuslu Midyat ilçesine bir diş hastanesinin yapılacağını ve bu hastaneden 300 bin bölge insanının faydalanacağını söyledi. Miroğlu, "Mardin için çok önemli projelerimiz var. Nusaybin ve Midyat’ta birer diş hastanesi 2018 yatırım programlarımızda yer aldı. Midyat’taki diş hastanemiz bölgede de önemli bir hizmet sağlayacak. Mardin ve Midyat karayolu ihale aşamasında. Midyat yolu için bizzat başbakanımızın talimatı var. Çok kısa sürede bitecek ve Ömerli Midyat çevre yolları ile birlikte yine bitecek" şeklinde konuştu.

"Kayyumların performansı memnuniyet verici"

Kayyum belediyelerin hizmetlerine de değinen Miroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kayyum belediyelerimizin son bir yıl içerisinde ortaya koyduğu performans ve çalışmalar hakikaten memnuniyet verici oluyor. Ben üç kilometrelik yol için bakanlıklara ne kadar koşturduğumu biliyorum. Asfalt yol dediğiniz zaman karayolları ürküyordu. Yani para ve maliyet lazım. Köy yollarımız berbat durumdaydı. Sonra baktık ki bir kayyum belediyesi geldi ve ilk etapta 400 kilometreye yakın köy yollarını beton asfalt yaptı. Önümüzdeki dönemde buna yeni kilometrelerce yol dahil edilecek. Taziye evleri ve benzeri projeler devam edecek".