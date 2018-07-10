Nusaybinli kadınlar hünerlerini sergiledi

Nusaybin Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimince, 2’nci Geleneksel Yemek Yarışması düzenlendi. Yarışmaya, Mardin’in farklı ilçelerinde 42 kadın katıldı. Yöresel yemeklerin yapıldığı yarışmada hünerlerini sergileyen kadınlar, yaptıkları birbirinden farkı lezzetlerle jüriyi puan vermekte zorladı. Artuklu Üniversitesinden Şef Sezer Şenli, Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Diyetisyen Aslıhan Şanver ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Ümit Çetin’in jüri olduğu yarışmada, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal da yemekleri ayrı ayrı tattı.

Kaymakam Baysal, “Muhakkak biri birinci olacaktır, ikinci olacaktır, üçüncü olacaktır. Ama esas olan vatandaşlarımızın böyle güzel bir şekilde bir araya gelip bu etkinliğe katılmaları ve bizleri mutlu etmeleri. Ben tekrar katılanları hepsine teşekkür ediyorum. Kazananlara ekstradan tebrik ediyorum. Ve verdiğimiz hediyeleri bugünün anısına kendileri açısından çam sakızı çoban armağanı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yarışmada, Dilşah Tekin birinci, Zeliha Eroğlu ikinci, Hülya Can ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere Kaymakam Baysal tarafından çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge hediye edildi.