Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 11:48

Nusaybinli kadınlar hünerlerini sergiledi

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesince 2’ncisi düzenlenen yemek yarışmasında kadınlar, hünerlerini sergiledi.

Nusaybinli kadınlar hünerlerini sergiledi

10 Temmuz 2018 11:48


Nusaybin Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimince, 2’nci Geleneksel Yemek Yarışması düzenlendi. Yarışmaya, Mardin’in farklı ilçelerinde 42 kadın katıldı. Yöresel yemeklerin yapıldığı yarışmada hünerlerini sergileyen kadınlar, yaptıkları birbirinden farkı lezzetlerle jüriyi puan vermekte zorladı. Artuklu Üniversitesinden Şef Sezer Şenli, Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Diyetisyen Aslıhan Şanver ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Ümit Çetin’in jüri olduğu yarışmada, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal da yemekleri ayrı ayrı tattı.


Kaymakam Baysal, “Muhakkak biri birinci olacaktır, ikinci olacaktır, üçüncü olacaktır. Ama esas olan vatandaşlarımızın böyle güzel bir şekilde bir araya gelip bu etkinliğe katılmaları ve bizleri mutlu etmeleri. Ben tekrar katılanları hepsine teşekkür ediyorum. Kazananlara ekstradan tebrik ediyorum. Ve verdiğimiz hediyeleri bugünün anısına kendileri açısından çam sakızı çoban armağanı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Yarışmada, Dilşah Tekin birinci, Zeliha Eroğlu ikinci, Hülya Can ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere Kaymakam Baysal tarafından çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç