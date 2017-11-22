Okul çevrelerinde sıkı denetim

Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çocukların korunmasına yönelik denetim uygulamasının altıncısı gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki okul ve çevrelerinde yer alan internet kafe, kahvehane, büfe, servis araçları, park ve bahçelerin denetimi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin’de de gerçekleşen uygulamalara Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Özel Harekat ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 46 ekipte görevli 141 personel katıldı.

Uygulama kapsamında, 97 okulun çevresinde bulunan 33 park, metruk binalar, 10 alkollü yer, 14 büfe, 2 iddia ve ganyan bayisi, 42 kahvehane, 39 internet kafe, 6 oyun salonu olmak üzere toplam 113 iş yeri ekiplerce kontrol edilirken iş açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 1 kahvehane ve 2 büfe hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı. Ayrıca uygulamalarda, 738 kişinin GBT’si kontrol edilirken hakkında yakalanma kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Hasan Onar, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların olumsuz olarak etkilenebileceği her türlü zararlı unsurlardan uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla uygulamaların sıklıkla gerçekleştirileceğini bildirdi.