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17 Ağustos 2018 17:13

Park halindeki araçta yangın: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırın kontak yapması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Park halindeki araçta yangın: 1 yaralı

17 Ağustos 2018 17:13


Kızıltepe ilçesinde bulunan Galericiler Sitesi yanında park halindeki 47 PR 870 plakalı bir tırın kontak yapması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan 47 KM 260 plakalı taksi içinde bulunan Zeynettin Çalış, alevlerin sıçraması sonucu yaralandı. Son anda alevlerden kurtulan Çalış, olay yerine gelen ambulansla Şanlıurfa Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı. Çalış’ın vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.




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