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29 Haziran 2018 13:32

SIAL Uluslararası Gıda Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşecek olan 2018 SIAL Uluslararası Gıda Fuarı için Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) ev sahipliğinde hazırlık toplantısı yapıldı.

SIAL Uluslararası Gıda Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı

29 Haziran 2018 13:32


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi, TRC3 Bölgesi iş adamları ve birlik başkanlarının katılım gösterdiği toplantıda hem SIAL Fuarı hakkında bilgilendirme yapıldı, hem de uluslararası fuarlara katılım konusunda Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı teşvikler anlatıldı. Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde yöresel gıda ürünleri ve bölgenin özgün gıda ürünlerinin uluslararası platformda tanıtılması, ürünlerin markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi, tanınırlıklarının arttırılması, bölge Kobilerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni pazarların bulunarak ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla SIAL Uluslararası Gıda Fuarı için çalışmalar yapıldı.


Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde fuara katılım gösteren yerel paydaşlar, ulaşım ve konaklama konusunda Ekonomi Bakanlığı teşviklerinden faydalanabilecekler. Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan SIAL, dünyanın her yerinden katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Ajansımızın çalışmalarıyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden yöresel ürünler uluslararası bir fuarda tanıtılmış olacak. Fuar 21-25 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.




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