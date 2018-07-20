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20 Temmuz 2018 13:43

Uyuşturucu madde temin eden 3 kişi yakalandı

Mardin’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde temin eden 3 kişi yakalandı

20 Temmuz 2018 13:43


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile il genelinde bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerin yürüttüğü çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramalarda, 2 paket halinde toplam 0.68 gram eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahsın olay yerinde gözaltına alınarak haklarında yasal işlemin başlatıldığı kaydedilerek; "Uyuşturucu maddeyi temin eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli 1 şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde 0.61 gram eroin maddesi, toplam 2.64 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 395 TL para ele geçirilerek, şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.




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