Mersin’de dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan aşırı sağanak yağmurlar ve ardından başlayan dolu yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte Çavuşlu deresinin de yatağından taşması sonucu, Akdeniz ilçe sınırları içindeki bazı mahallelerde bazı evler, okul, cami ve işyerleri sular altında kaldı. Özellikle Müfide İlhan, Hal, Siteler, Gündoğdu, Mithatpaşa, Üç Ocak, Güneş mahallesi sakinleri aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Akdeniz Belediyesi, yağışların etkisini arttırdığı ilk dakikalardan itibaren başta fen işleri olmak üzere, temizlik işleri ve park-bahçeler ekiplerini teyakkuza geçirdi. Ekipler, dünden bu yana vatandaşlardan gelen telefonlara göre mahallelerde su ve çamur baskınına müdahale ederken, motopomplar yardımıyla da suları tahliye ediyor. Bütün hizmet birimleri personeli eliyle, su basan ev ve işyerlerinde, belediye bünyesindeki iş makineleri vasıtasıyla su ve çamurun tahliyesi ile birlikte okul, cami, park ve işyerlerinde tazyikli su ile temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler dünden beri 30’a yakın eve müdahale etti, 10’u aşkın sokakta biriken suyu ve çamuru tahliye etti.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk da aşırı yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti ve ekiplerin su tahliyesi ile temizlik çalışmalarını yerinde denetledi. Su baskınından zarar gören vatandaşların evlerine de giren ve onları dinleyen Pamuk, mahalle sakinlerinin yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Böylesi felaketlerin yaşanmaması ve halkın mağdur olmaması için Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı olarak yetkili kurum temsilcileriyle görüşeceklerini de kaydeden Pamuk, belediyeye bağlı teknik birimlerin dünden beri su baskınından zarar gören mahalle sakinlerinin hizmetinde olduğunu, su ve çamur tahliyesi ile temizlik çalışmalarının büyük bir gayret ve titizlikle sürdüğünü vurguladı.