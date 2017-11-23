Aracın motoruna giren yavru kedi 2 saatte kurtarıldı

Olay, Göksu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde iş yerine gitmek için otomobiline binen İsmail Köroğlu bir süre ilerledikten sonra otomobilin motor kısmından kedi sesini duydu. Kedinin motora girdiğini gören İsmail Köroğlu, otomobili hareket ettirmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi 2 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtardı.

Otomobilin çamurluğundan içeri giren kedinin korktuğu için sıkıştığı yerden kurtulamadığını anlatan İsmail Köroğlu, “İş yerime gitmek için otomobilime bindim. Bir süre ilerledikten sonra otomobilimin motor kısmında kedi sesi duydum. Kapağı açıp baktık motor kısmına sıkışmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini aradım. 2 saatlik çalışma sonucu kedi sağ salim kurtarıldı” dedi.

İtfaiye ekiplerinin kucağına alarak sevdiği yavru kedi ise birkaç kez kaçmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, bir kutuya konulan yavru kedi, bakımı ve tedavisi için veterinere götürüldü.

Veteriner Hekim Lokman Eren ise, “Sabah saatlerinde arkadaşımızın arabasından kedi sesi gelmesi üzerine arkadaşımız aracını park ederek itfaiyeyi aramış. İtfaiye ekipleri kediyi büyük uğraşlar sonucu aracın motorundan sağ salim çıkarmışlar. Bunun üzerine yavru kediyi kliniğimize getirerek muayene ve tedavisini yaptık. Kedinin korktuğu, üşüdüğü ve aç olduğunu anladık. Bunun üzerine yavru kedinin karnını doyurduk. Birkaç gün misafirimiz olduktan sonra yavru kediyi yeni sahibi ile buluşturacağız” diye konuştu.