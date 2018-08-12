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12 Ağustos 2018 12:37

Arkadaşının fırlattığı zıpkın beline saplandı

Mersin’de bir kişi avlanmak için çıktıkları denizde, arkadaşının fırlattığı zıpkının beline saplanması sonucu yaralandı.

Arkadaşının fırlattığı zıpkın beline saplandı

12 Ağustos 2018 12:37


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde iki arkadaş zıpkınla balık avı için denize girdi. Bu sırada avlanan iki arkadaştan birinin balığa fırlattığı zıpkın, kazara soy ismi öğrenilemeyen Şahin adlı şahsın beline saplandı. Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsa önce itfaiye ekipleri müdahale etti. Şahsın sırtına saplanan zıpkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince elektrikli spiral ile kesildikten sonra, yaralı ameliyata alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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