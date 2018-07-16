Başkan Tollu, taş kırma tesisini denetledi

Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Tollu, son 5 yılda bir milyon 300 bin ton asfalt mıcırı üretimi yapıldığını belirterek, üretilen malzemeleri hem kendi hizmetlerinde kullandıklarını hem de diğer belediyelere satış yaparak, ilçe ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Tesisisin tam kapasite çalıştığı söyleyen Tollu, üreten belediyecilik modelini uygulamaya koyduklarına dikkat çekerek, "Ekiplerimiz Erdemli’ye en iyi hizmeti sunmak için 7/24 işbaşında. Son 5 yıl içerisinde bir milyon 300 bin ton asfalt mıcırı üretimine imza attık. Bu gerçekten Erdemli için çok önemli bir rakamdır. Bizim derdimizin milletimizin parasını milletimize harcamaktır. Bunun için bu paraları nerede, nasıl kullanacağımızı ve harcayacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi.