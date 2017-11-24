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24 Kasım 2017 16:01

Başkan Tuna, öğretmenleri unutmadı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkan Hamit Tuna, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı ve çiçek hediye etti.

Başkan Tuna, öğretmenleri unutmadı

24 Kasım 2017 16:01


Her yıl olduğu gibi bu yılda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilçedeki tüm okullara birer kutlama çiçeği göndererek, tüm eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan Başkan Tuna, Zeynep Toroğlu Çamlıbel Lions Anaokulu ile Atike Akel Ortaokulu’na yaptığı ziyaretleriyle de öğretmenlerle bir araya geldi. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Tuna, tüm eğitimcilere görevlerinde başarılarının devamını dileyerek, 2Çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel yönde yetişmesinde ve topluma faydalı birer fert olarak kazandırılmasında değerli öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerimizin elindedir. Onun için her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize minnet borçluyuz” dedi.


Kendisinin de daha önce Isparta Endüstri Meslek Lisesi’nde teknik öğretmenlik yaptığını ve ilk göreve 24 Kasım tarihinde başladığını hatırlatan Tuna, eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Toroslar Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızı sürekli ziyaret ederek istişarede bulunuyor ve okullarımızın eksikleri konusunda katkı sunmaya çalışıyoruz. Okullarımızın temizliğini, bakımını, ve dış cephe boyamalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim almalarıdır. Okul sayısını arttırmak ve eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 25 okul yeri verdik. Mersin’in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye’de en fazla okul yeri veren bir belediye konumundayız. Toroslar Belediyesi olarak eğitim ve öğretime sunduğumuz desteklerimiz ve yatırımlarımız artarak devam edecektir. İnsana yapılan her yatırım ve emek bizim için kutsaldır. Toplumun şekillenmesinde çok önemli katkıları olan eli öpülesi öğretmenlerimizin de sadece 24 Kasım’da değil, her zaman yanlarında olmalıyız ve anlamalıyız. Başta Başöğretmen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, emekli olan ve eğitime devam tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.


Okul idarecileri ve öğretmenler de Başkan Tuna’nın yaptığı bu anlamlı ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendisine teşekkür ettiler.




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