Dezavantajlı çocuklar Osman Gazi’yi unutmadı

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Mersin Valiliğince koordine edilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ’Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında kentteki dezavantajlı çocuklar Çanakkale, Bursa ve İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Bursa’da Ulu Cami yakınındaki Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gazi türbesini ziyaret edip dua okuyan çocuklar, buradaki ki tarihi yazıtları incelediler.

"Çocuklara milli ve manevi değerlerini de hatırlatıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocuklarımızı rehabilite etmek ve sosyal kültürel faaliyetlerinin yanında kendi milli ve manevi değerlerini tarihini tanıtmayı da hedeflemekteyiz. Özellikle tarihimizi iyi tanıması için Çanakkale Bursa ve İstanbul olmak üzere tüm tarihi değerlerimizi göstermeyi amaçlamaktayız. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi, Ulu Cami olmak üzere Bursa’da Türk ve İslam tarihi açısından önemli olan alanlarını da gezdik" dedi.