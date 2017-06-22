Erdemli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kayacı Mahallesi’nde yol açma, genişletme, sıkıştırma, sıcak asfalt ve parke çalışması yapan belediye ekipleri, yüksek tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Yol hizmetinin vatandaşın en birinci hakkı olduğuna vurgu yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli’yi çağdaş bir yaşam şehri haline dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu çalışmalarla en kısa sürede Erdemli hak ettiği konuma gelecektir. Bu bağlamda tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz hizmet atağında ekiplerimiz, Kayacı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Erdemli Belediyesi çalışanlarının özverili çalışmaları neticesinde Kayacı Mahallesi bambaşka bir çehreye bürünecek" dedi.

Erdemli’nin her alanda en iyi hizmeti almayı hak ettiğini ifade eden Tollu, "Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza vaat ettiğimizden daha fazla hizmeti yapabilmek için çalışıyoruz ve Allah’ın izniyle Erdemli’yi Akdeniz’in incisi haline dönüştüreceğiz. Kayacı Mahallesi daha önce köy statüsünde bir yerdi. Şimdi ise tarihinin en iyi hizmetleri ile bizim dönemimizde buluşuyor. Halkımız için ne yapsak azdır. Bu hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.