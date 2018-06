Muharrem efendi sen buna itiraz etsen, Amerika’da itiraz etse, Selahattin Demirtaş’ı çıkarmak için gayrette göstersen, biz o Kandil’e Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz" dedi.

AK Parti Teşkilatı tarafından Mersin’in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçiminin önemi, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele konularını değinerek muhalefeti de eleştirdi. Konuşmasına Türkiye’de seçimlerin daima önemli olacağını ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye’de her seçim önemlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü 50 gramlık oy pusulası ile birlikte bu millet her seçimde bir boğum açar, her seçimde bir düğümü çözer, her seçimde bir engeli kaldırır, her seçimde ülkeye bir mesafe aldırır. Ve bu topraklarda hiçbir zaman kıymetsiz bir seçim kritik olmayan bir seçim yoktur. Bu memlekette 28 Şubat’ta insanlar dinini ve inancını çocuklarına öğretmek istediler. 15 yaşından aşağıya müsaade etmeyiz, dediler. 2002’de Tayyip Erdoğan iktidar oldu, bu ülkede herkes Allah’a şükürler olsun, o yasağı, o baskıyı 50 gramlık oy pusulası ile kaldırdı, elinin tersiyle itti ve millet kendi inancıyla, kendi değerleriyle buluştu" diye konuştu.

"Bu seçim bu ülkeyi kafası karışıklara teslim etmememiz gereken bir seçimdir" diyen Soylu, "Türkiye’nin geleceğini karanlıklara doğru getirebilme seçimi olmamalıdır. Bu seçim çok net söyleyeyim, Türkiye’nin zenginleşme, özgürleşme, bugüne kadar getirdiği ve 16 yıldır 3 bin dolardan 11 bin dolara getirdiği milli geliri, 25 bin dolara taşıma seçimi olmalıdır" diye konuştu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Çok çekti bu millet. Bu seçimin önemi nedir biliyor musunuz? Şu milletimizin çektiği sıkıntılar, yüksek faizler, ekonomik krizler, siyasi krizler, darbeler, asılan başbakanlar, bize okyanus ötesinden sallanan bayraklar, dizlerimizi titreten o hainler, onların bir daha bu ülkede olmamasını sağlamaktır bu seçimin önemi."

Terörle mücadele konusuna değinen Soylu, "Terörle mücadele ediyoruz, bırakalım mı? PKK ile mücadele ediyoruz, belini kırıyoruz, dağlarda sıçan gibi kaçırıyoruz, bu mücadeleyi yarım bırakalım mı? Peki, ülkemize irin akıtan okyanus ötesine Amerika’ya uşaklık yapan ve Türkiye’yi özgürlüğünden, namlusundan uzaklaştırmak için tezgah kuran, darbe yapan, yapmaya çalışan FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Peki, İslamiyet’i istismar eden DEAŞ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı?" şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede önem verdiklerini aktaran Soylu, "Çocuklarımız musallat oldular, bir dönem terörle, bir dönem anarşi ile musallat oldular. Şimdi de uyuşturucu ile musallat olmaya çalışıyorlar. Bakın ben bir söz söyledim. Aldılar yerden yere vurdular beni. Okul etrafındaki uyuşturucu satıcılarına aslan polislerimize, güvenlik kuvvetlerimize, jandarmamıza dedim ki ‘Bunları bulunca ayağını kırın.’ Beni yerden yere vurdular. Enteller, danteller İçişleri Bakanı böyle söyler mi, dedi. Söyledim. Bizim evlatlarımızda yılbaşından bugüne 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkıverdi, kodese. Bunlar Danimarka, Belçika, Hollanda, Avusturya’dan evlatlarımızı zehirlemek için geliyor. Şeref sözümüzdür bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Biz o Kandile Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz"

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a da seslenen Soylu, "Hapishaneden televizyona çıkıp yalanlarını anlatma Demirtaş, 53 kişinin katlinin talimatını nasıl verdin, bana onu anlat. Meral Akşener sağda solda geziyor, Demirtaş’ı çıkaracağını kürsülerden söyleyeceğine, Yasin Börü’nün annesinin dizinin dibine otur da, ‘Demirtaş çıksın’ diye ona söyle bak sana ne yapıyor. Yazıklar olsun. 3 tane oy alacaksınız diye, 3 tane oyun peşinde koşacaksınız diye, Avrupa’ya yalakalık yapacaksınız diye, birilerine şirinlik göstereceksiniz, diye hepiniz bahar kelebekleri oldunuz. Ve birden içinizde sevgi büyüdü. Bu belediyeleri yöneten Demirtaş’ın partisi değil miydi? Askerimize, polisimize, jandarmamıza kurşun atan. PKK’nın şubesi haline getirilen. 14-15 yaşındaki sabi çocukları dağa götüren, orada iğrenç adamların hizmetine sunan. Demirtaş’ın partisi değil miydi? Ne gereği var, diyor Kandil’e gitmenin. Türkiye karar verdi, Kandil’e gidecek, siz buna itiraz edin. Muharrem efendi sen buna itiraz etsen, Amerika’da itiraz etse, Selahattin Demirtaş’a çıkarmak için gayrette göstersen, biz o Kandil’e Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz" vurgusu yaptı.