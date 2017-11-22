Kazanlı’daki Şeyh Yusuf Reyhani Türbesi yenilendi

Başkan Muhittin Pamuk, birkaç hafta önce Kazanlı Mahallesi’ni ziyareti sırasında Şeyh Yusuf Reyhani Türbesi’ni de ziyaret etmiş, türbenin bakımsız hali dikkatini çekmişti. Pamuk, bunun üzerine türbenin bakımı ve yenilenmesi için talimat vermişti. Talimat üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, birkaç hafta önce türbede ve etrafında başlattığı bakım ve yenileme çalışmasında sona gelindi. Çalışmalar kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, türbenin etrafını temizlerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de türbenin içinde yer aldığı yeşil alanda yenileme ve düzenleme çalışması başlattı.

Türbe yepyeni bir görünüme kavuştu

Yeşil alanı kilitli parke ve bordür taşları ile döşeyen ekipler, kamelyaları elden geçirdi, alanın toprağını da yenileyip ağaçların bakımını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, hem türbenin hem de etrafındaki donatıların bakımını yaptı.

Kazanlı’da bulunan Şeyh Yusuf Reyhani Türbesi’ni ziyarete geldikleri esnada, Akdeniz Belediyesi’ne bağlı teknik hizmet ekiplerinin bakım ve yenileme çalışmalarını gören vatandaşlar, Başkan Muhittin Pamuk ve hizmet ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı mobil ekip, ibadethanelerin temizliği işlemi için özel olarak tasarlanmış araç yardımıyla kentteki 105 cami ve 2 kiliseyi dönüşümlü olarak temizleyip bakımdan geçiriyor. Günde 2 ibadethanenin içini baştanbaşa temizleyen ve içeriye de gül suyu sıkan ekipler, halkın daha nezih, temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlıyor.