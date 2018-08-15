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15 Ağustos 2018 17:10

Şezlong şemsiyesi ile gölgelediler ama hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Şezlong şemsiyesi ile gölgelediler ama hayatını kaybetti

15 Ağustos 2018 17:10

Kaza sonrası vatandaşların üzerine şezlong şemsiyesi ile gölge yaptığı ağır yaralı adam, bir süre sonra hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’dan Mersin’e gittiği öğrenilen Y.Ş. yönetimindeki 07 ACH 762 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce savrularak asfalt zemine çakıldı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bazı vatandaşlar ise aşırı sıcaktan korunması için ağır yaralı adamın üzerini şezlong şemsiyesi ile gölgeledi.


Ancak müdahalede bulunan sağlık görevlileri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri hayatını kaybeden adamın üzerinden çıkan tapu belgesinde Durak Turan ismine ulaştı.


Ölen adamın kesin kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışma ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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