Tekmen Mahallesi’nin içmesuyu sorunu çözüldü

MESKİ ekipleri, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların içmesuyu sorununu gerçekleştirdiği 3.4 milyon TL’lik yatırımla çözüme kavuşturdu. MESKİ’den yapılan açıklamada, mahallenin su sorununu çözmek için, mevcut isale hattında yapılan vana odası vasıtası ile alınarak Tekmen deposuna iletildiği aktarıldı. Tekmen içmesuyu depolarıNIN rehabilite edildiği belirtilen açıklamada, 17 bin 461 metre isale hattı, 31 adet sanat yapısı, mevcut 100 metreküp ve 700 metreküp depoların rehabilitasyonunun yapıldığı bildirildi. Söz konusu proje ile sondaj kuyularından ve terfi merkezlerinden enerji maliyeti olmayan cazibeli ve Karamanastır kaynağının suyunun mahalleye iletilmesi sağlandı.

"İşe su sorunlarını çözerek başladık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, işe ilk olarak suyu olmayan mahallelere su götürmekle başladıklarını belirterek, "Bu kapsamda, birçok mahallemizde hat yenileme yeni içmesuyu şebeke hattı ve içmesuyu depoları inşa ederek su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçtik. Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini için il genelinde içme suyu depolarının bakım onarımını tamamladık. Ayrıca kesintisiz su temini sağlamak amacıyla tüm depolarımızdaki pompaların ve su gözlerinin bakımlarına aksatmadan devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve bizlere teşekkürü bizim için yeterlidir" dedi.

"Kuyusuyu çilesinden kurtulduk"

Uzun yıllar kuyusuyu kullandıklarını belirten Tekmen Mahalle Muhtarı Ahmet Gül, "Yaklaşık 7 bine yakın nüfusumuz bulunmakta, kuyulardan, su kanallarından sağlıksız içmesuyu içmekte ve su bidonları ve şişelerle uzak mesafelerde bulunan su kaynaklarından su taşıyorduk. Artık su taşıma çilemiz sona erdi. Tamamlanan içmesuyu projesi sayesinde sağlıklı su içebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.