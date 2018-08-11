Toroslar’da Yayla Şenlikleri başladı

Toroslar Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’?nın 96?’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize ettiği Yayla Şenlikleri, bu yılda görkemli bir şekilde başladı. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan futbol sahasında gerçekleştirilen konsere, binlerce kişi eşlik etti.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak 15 yılda ilçede yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaptıkları fiziki çalışmaların yanı sıra milli refleksleri dik ve diri tutabilmek ve tarih şuurunu genç nesillere aktarabilmek için de önemli proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Ağustos ayının Türkiye için zafer ayı olduğunu belirten Tuna, "Bu ayda 1071 Malazgirt Savaş’ından Kurtuluş Savaşı’na kadar birçok zafer elde edilmiş. Bizlerde atalarımıza olan saygımızı ifade etmek ve bu zaferler gününü genç neslin belleklerine kazıyabilmek anlamında ağustos ayında 4 konserimiz ve güreş etkinliğimiz var. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Onun için bizi millet yapan değerleri hep önde tutacağız" dedi.

Şarkılar Mersinlileri coşturdu

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Caner Erdoğan, şarkılarıyla tüm vatandaşları coşturdu. Erdoğan?’ın ardından sahne alan Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Turgay Başyayla da seslendirdiği birbirinden güzel türküleri ve performansıyla Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şenlikler, 17 Ağustos Cuma günü Soğucak Mahallesi’nde yapılacak olan konser ve güreş etkinlikleriyle devam edecek.