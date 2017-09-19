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19 Eylül 2017 12:28

Vali Su, Gaziler Günü’nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Milletimizin bin yıldır kendisine yurt edindiği bu topraklar, uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vermiş olduğu bu fedakârca mücadeleler neticesinde ilelebet vatanımız olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Vali Su, Gaziler Günü’nü kutladı

19 Eylül 2017 12:28


Vali Su, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşamasını, aziz şehitler ve kahraman gazilere borçlu olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu toprakları bize vatan kılmak, milletçe birlik beraberlik ve kardeşliğimizin daim olmasını sağlamak, ay yıldızlı al bayrağımızı vatan semalarında gururla dalgalandırmak için başta canlarını olmak üzere her şeylerini feda etmekten asla çekinmemişler ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmişlerdir. Bizler de onlara layık olmak için aynı ruh, azim ve kararlılıkla bıraktıkları bu kutsal mirasa sahip çıkacağız. Bu duygularla, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşal ve Gazi’ unvanının verilişinin 96. yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.




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