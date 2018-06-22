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22 Haziran 2018 14:27

Yeşilboğaz: "Mesleğimizin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, mesleğin sorunlarını çözmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Yeşilboğaz:

22 Haziran 2018 14:27


Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilboğaz, “Avukatlar, bireylerin hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, haklarının korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesidir. Mersin Barosu olarak, mesleğimizin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz” dedi.


Nisan ayında gerçekleşen genel kurulda göreve gelen Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen’i ve yönetim kurulunu tebrik eden Yeşilboğaz, hekimlerin ekonomik, özlük ve sosyal hakları konusunda mücadele edeceklerine inandığını ifade etti.


Antmen ise hekimlerin yıpranma payı ve sağlık alanında yaşanan şiddetin önlenmesi konusunun öncelikli çalışmaları olduğunu belirterek, "Meslek örgütlerinin sorunlarına her zaman destek veren Yeşilboğaz’ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.




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