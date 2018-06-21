Yeşilboğaz: "Soyadı kanunu en önemli devrimlerden birisidir"

Yeşilboğaz, soyadı kanununun kabul edilişinin 84. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, toplumsal alanda yapmış olduğu en önemli devrimlerden birisi olduğunu belirtti.

Her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren soyadı kanununun 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edildiğini, 2 Temmuz 1934 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 2 Ocak 1935’de yürürlüğe girdiğini söyleyen Yeşilboğaz, “Soyadı kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 Sayılı kanundur. Soyadı kanununun amacı, ayrımcılığı ortadan kaldırmak, ayrıca nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti insanlarını tam anlamında çağdaş ve bütün anlam ve biçimleriyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin temel ilkesi budur’ sözünü anımsatan Yeşilboğaz, “Atatürk’ün soyadı kanunu devrimi, ülkemizin ve milletimizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Atatürk’ün dediği gibi, ’Devrimin amacını kavramış olanlar, sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır’ sözü ile hareket ederek, Mersin Barosu olarak her zaman O’nun ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, Atatürk ışığında demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesi vereceğiz” ifadelerini kullandı.