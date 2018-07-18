12 metrelik kuyuya düşen kediyi AKUT kurtardı

Peksimet Köyü’nde ikamet eden Nuran Birışık evinin yanındaki kuyudan kedi sesi geldiğini duydu. Kuyunun içinde yavru kedi olduğunu gören Birışık itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olayı AKUT Bodrum ekibine bildirdi. Sabah saatlerinde olay yerine giden AKUT ekipleri alanda inceleme yaparak 12 metre derinliğindeki kuyudan kediyi kurtarmak için tripod ile ip sistemi kurarak kuyunun içine ekip üyesi Asil Gökalp indirildi. Gökalp kedinin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra güvenli bir şekilde kurtarılabilmesi için ağ içine aldı. Kurtarıcıyla birlikte yukarı çıkarılan kedi, annesinin yanına götürülerek doğaya bırakıldı.

Gönüllülük sistemiyle çalıştıklarını belirten AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu, "Yaptığımız operasyonda bir canlıyı kurtardığımız için çok mutluyuz. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapan ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aldığımız bağışlarla ekipmanlarımızı tamamlıyoruz ve vatandaşlarımızın bize gönüllü olmasıyla elimizden geldiğince bölgemizdeki vakalara müdahale ediyoruz” dedi.

Annesine kavuşan yavru kedi gözden kaybolurken, Nuran Birışık’ da AKUT ekiplerine teşekkür etti.