Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, Muğla’daki seçim çalışmaları kapsamında Dalaman, Ortaca ve Köyceğizli vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Adayı Opr. Dr. Alkaya; Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için AK Parti tarafından hazırlanan 2023 vizyonunu vatandaşlara anlattı.

Ziyaretler kapsamında 3 ilçede evlerinde yatarak tedavi olan vatandaşları da ziyaret eden Alkaya, vatandaşların gönlünü aldı. Seçim ziyaretlerinde üç ilçenin de devlet hastanelerini ziyaret ederek hem meslektaşlarıyla bir araya gelen hem de tedavi olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Alkaya, “Sağlık çalışanlarının sorunlarını mesleğim gereği çok iyi biliyorum. Bu anlamda siz sağlık çalışanı arkadaşlarımın bana destek olmasını istiyorum. Bana vereceğiniz destek ile mecliste sizlerin sesi olmak istiyorum. Hep birlikte başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum” dedi.

Ziyaret programları kapsamında Muğla’daki sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Dr. Zafer Alkaya, “Muğla genelinde 2017 ve 2018 yıllarında her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Opr. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya “Muğla 40 Ünitlik ADSM Binası, Muğla 475 yataklık Devlet Hastanesi, Milas Türbe Ortaköy 112 ASHİ binası, Köyceğiz Beyobası 112 ASHİ Binası ile Kötekli 112 ASHİ binalarımız 2017 yılında tamamlandı. 2018 yılında şuana kadar ise Ortaca ilçesi 100 Yataklı Devlet Hastanesi, Menteşe Göktepe 112 ASHİ Binası ve Yatağan Merkez 112 ASHİ Binası yapımı tamamlandı. Milas Halk Sağlığı Yaşam Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Dalaman Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, Ula Merkez 112 ASHİ binası, Bodrum 112 ASHİ binası ile Menteş 100 Yataklı Devlet Hastanesi için planlamalar devam ediyor. Milas’ta yapmayı planladığımız Halk Sağlığı Yaşam Merkezi’nin yapılacağı alandaki eski binanın yıkımı tamamlandı. Yapılması planlanan yatırımlarımızı da en kısa sürede hayata geçirmek ve Muğlalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Ak partili Vekil Adayı Dr. Zafer Alkaya ayrıca, Bodrum 150 Yataklı Devlet Hastanesi, Milas 150 yataklı Devlet Hastanesi, Yatağan 100 yataklı Devlet Hastanesi, Seydikemer Kayadibi 2 Hekimli ASM Binası ve Muğla 475 yataklı Devlet Hastanesi J Blok Tamamlama işinin inşaat aşamasında olduğunu belirtti.