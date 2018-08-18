Akyaka’daki orman kampına giremeyince geri döndüler

Akyaka’da bulunan bin kişilik orman kampı yangın tehlikesi nedeni ile kapasitesi 300’e düşürüldü. Bayram tatili dolayısıyla kampa gelen tatilciler kapıda kalınca sitem ederek geri döndü. Muğla Valiliğine bağlı bir vakfın koordinesinde işletildiği öğrenilen karavan ve çadır kampının bölgede çıkan yangınlar sebebi ile kapasitesinin düşürüldüğü öğrenildi. Kampa giremeyen bu00 kişilik grup kamp dışında mahsur kaldı. İçeriye giremeyen vatanda1©|¢•^

Wşlar geri dönmek zorunda kalırken, yaşananlara sitem ettiler.