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18 Ağustos 2018 15:46

Akyaka’daki orman kampına giremeyince geri döndüler

Muğla’nın Akyaka Mahallesinde bulunan orman kampının yangın tehlikesi yüzünden kapasitesi düşürülünce bayram tatili nedeniyle kampa gelen tatilciler içeri giremeyince geri dönmek zorunda kaldı.

Akyaka’daki orman kampına giremeyince geri döndüler

18 Ağustos 2018 15:46


Akyaka’da bulunan bin kişilik orman kampı yangın tehlikesi nedeni ile kapasitesi 300’e düşürüldü. Bayram tatili dolayısıyla kampa gelen tatilciler kapıda kalınca sitem ederek geri döndü. Muğla Valiliğine bağlı bir vakfın koordinesinde işletildiği öğrenilen karavan ve çadır kampının bölgede çıkan yangınlar sebebi ile kapasitesinin düşürüldüğü öğrenildi. Kampa giremeyen bu00 kişilik grup kamp dışında mahsur kaldı. İçeriye giremeyen vatanda1©|¢•^


Wşlar geri dönmek zorunda kalırken, yaşananlara sitem ettiler.




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