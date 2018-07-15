Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 02:18

Bodrum’da Funda Arar rüzgarı

Yaz konserleri kapsamında Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Funda Arar, tarihi antik tiyatroda hayranları ile buluştu.

Bodrum’da Funda Arar rüzgarı

15 Temmuz 2018 02:18

Antik tiyatroyu dolduran 2 bin kişi konseri izlemekten çok cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.


Ünlü sanatçı Funda Arar, Bodrum’da verdiği konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşen konsere buz mavisi elbisesiyle çıkan ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.


Arar’ı Bodrum konserinde binlerce hayranı ise yalnız bırakmadı. Güzel sanatçı muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konserde, eski şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirdi.


Cep telefonları ellerinden düşmedi


Konser öncesinde binlerce kişi ünlü sanatçıyı izlemek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Funda Arar’ı bekleyen sevenleri zaman zaman alkış çalarak ünlü sanatçı için tezahürat etti. Arar’ın sahneye çıkmasıyla birlikte konseri izlemeye gelen 2 bin kişi aynı anda cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalışınca renkli görüntüler oluştu. Ünlü sanatçının birçok seveni ise konseri izlemek yerine cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç