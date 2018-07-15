Bodrum’da Funda Arar rüzgarı

Antik tiyatroyu dolduran 2 bin kişi konseri izlemekten çok cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

Ünlü sanatçı Funda Arar, Bodrum’da verdiği konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşen konsere buz mavisi elbisesiyle çıkan ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.

Arar’ı Bodrum konserinde binlerce hayranı ise yalnız bırakmadı. Güzel sanatçı muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konserde, eski şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirdi.

Cep telefonları ellerinden düşmedi

Konser öncesinde binlerce kişi ünlü sanatçıyı izlemek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Funda Arar’ı bekleyen sevenleri zaman zaman alkış çalarak ünlü sanatçı için tezahürat etti. Arar’ın sahneye çıkmasıyla birlikte konseri izlemeye gelen 2 bin kişi aynı anda cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalışınca renkli görüntüler oluştu. Ünlü sanatçının birçok seveni ise konseri izlemek yerine cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalıştı.